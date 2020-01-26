Коронавирус ни у кого из китайских туристов в Москве не обнаружен

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Ни у кого из госпитализированных в Москве китайских туристов не обнаружено коронавируса, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента здравоохранения.

Там уточнили, что лабораторный тест на наличие 2019-CoV у всех отрицательный.

Пациенты выписываются на амбулаторное лечение в удовлетворительном состоянии за исключением одной больной, у которой обнаружен грипп вируса А.

Ранее источник, знакомый ситуацией, сообщил "Интерфаксу", что столичные врачи осмотрели почти 150 граждан Китая, остановившихся в отеле "Арт Москва" на улице Космонавта Волкова. С симптомами ОРВИ были госпитализированы восемь туристов.

Новый вид коронавируса стал причиной вспышки вирусной пневмонии в городе Ухань, административном центре центральной китайской провинции Хубэй.

По последним официальным данным, число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом нового типа, достигло 1975 человек. Число жертв этого типа пневмонии достигло 56.