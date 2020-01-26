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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 10:48

Коронавирус ни у кого из китайских туристов в Москве не обнаружен

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Ни у кого из госпитализированных в Москве китайских туристов не обнаружено коронавируса, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента здравоохранения.

Там уточнили, что лабораторный тест на наличие 2019-CoV у всех отрицательный.

Пациенты выписываются на амбулаторное лечение в удовлетворительном состоянии за исключением одной больной, у которой обнаружен грипп вируса А.

Ранее источник, знакомый ситуацией, сообщил "Интерфаксу", что столичные врачи осмотрели почти 150 граждан Китая, остановившихся в отеле "Арт Москва" на улице Космонавта Волкова. С симптомами ОРВИ были госпитализированы восемь туристов.

Новый вид коронавируса стал причиной вспышки вирусной пневмонии в городе Ухань, административном центре центральной китайской провинции Хубэй.

По последним официальным данным, число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом нового типа, достигло 1975 человек. Число жертв этого типа пневмонии достигло 56.

Хроника 09 – 26 января 2020 годаНовый коронавирус в Китае
Москва Китай

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