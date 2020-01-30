Минприроды предложило оплачивать сбор мусора по факту

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Минприроды предложило перейти на оплату сбора твердых коммунальных отходов по факту и подготовило проект соответствующего постановления правительства. Действующие расценки на эти услуги ведомство считает несправедливыми.

Сейчас стоимость сбора и вывоза мусора рассчитывается исходя из тарифа регионального оператора и норматива образования мусора для жителей. В Минприроды отмечают, что нормативы отличаются от региона к региону в несколько раз, а где-то привязаны к площади дома, а не числу жильцов. Изменение методики расчета платы позволит устранить необоснованно высокий размер платы за услугу по обращению с отходами в регионах, где нормативы накопления для потребителей завышены.

Переход на оплату услуги по фактически накопленному объему отходов обеспечит полную прозрачность начисления платежей для населения, считают в министерстве.

Предложенное постановление предусмотрит переходный период для введения новых правил исчисления платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО и уточнит порядок осуществления перерасчета платы.

Также Минприроды готовит методические указания по определению потребности в количестве емкостей на контейнерных площадках, и определению фактического количества отходов, подлежащих вывозу региональным оператором.

Реформа мусорной отрасли стартовала в России 1 января 2019 года, ее цель - сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с несанкционированными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. С прошлого года в каждом регионе должен был заработать единый оператор по работе с мусором. Оплата их услуг стала отдельной коммунальной услугой.