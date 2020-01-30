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В "Домодедово" задержали пассажирку, угрожавшую взорвать самолет

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов задержали неадекватную женщину, прилетевшую из Симферополя в Москву и угрожавшую взорвать самолет рейса S7 2008, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

Ранее сообщалось, что пассажирка рейса Симферополь-Москва после посадки в "Домодедово" сообщила о якобы имеющемся у нее при себе взрывном устройстве.

"После посадки одна из пассажирок, злоупотребив алкоголем, сообщила о якобы имеющемся у нее при себе взрывном устройстве", - сказал ранее в четверг информированный источник.

По его словам, неадекватная пассажирка заблокировала проход между рядами. В руках у нее была сумка. Она громко сказала, что внутри якобы находится взрывное устройство, и не подпускала к себе членов экипажа и других пассажиров. При этом требований она не предъявляла, отметил источник.

В пресс-службе "Домодедово" "Интерфаксу" подтвердили инцидент и отметили, что в подобных ситуациях предусмотрены дополнительные процедуры безопасности. "Этот случай не исключение. Службы аэропорта совместно с силовыми структурами проведут необходимые мероприятия", - сказал собеседник агентства.

"Самолет благополучно приземлился, находится на отдельной стоянке. Согласно инструкции, командир воздушного судна сообщил об инциденте в аэропорт Домодедово. Рейс встретили сотрудники силовых структур и экстренных служб аэропорта, в настоящее время проводят необходимые мероприятия", - сказали в пресс-службе.

Москва Домодедово

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