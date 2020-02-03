Вильфанд предсказал в пятницу невероятный погодный поворот

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Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - В пятницу днем в столичном регионе будет до минус 12 градусов, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Однако долгих морозов синоптики не ждут.

"На этой неделе случится невероятное: температура впервые за все зимнее время приблизится к норме и будет восприниматься как настоящий холод. После сегодняшний слякотной погоды в это даже трудно поверить", - сказал он.

К вечеру понедельника вся европейская территория России окажется на западной периферии ложбины низкого давления, и в ночь на вторник к Москве начнет подходить холодный арктический воздух, пообещал эксперт.

В ночь на 4 февраля и днем во вторник в городе будет минус 1-3 градуса, по области - до минус 5, возможен небольшой снег.

В ночь на среду похолодает до минус 7, днем будет минус 3-5 градусов. В ночь на четверг подморозит до минус 10-12, а днем будет около минус 5.

В пятницу атмосферное давление начнет расти, облачность уменьшится. При прояснениях ночью возможно до минус 15 градусов, днем - минус 7-12. Вильфанд отметил, что такая температура будет уже на 1 - 1,5 градуса ниже климатической нормы.

В субботу ночью в Московском регионе прогнозируется до -12...-17 мороза, дневные температуры составят около -10.

По предварительным прогнозам, с 9 или 10 февраля начнет постепенно теплеть, и следующая неделя начнется с дневной температуры от минус 3 до нуля градусов.

По словам Вильфанда, минувший январь был в Москве самым теплым за всю историю метеонаблюдений и стало очевидно, что "погода каскадно перешла на другой температурный уровень". Он отметил, что предыдущий рекорд был поставлен в 2007 году, он составлял - 1,6 градуса. Новый рекорд - ровно ноль градусов.