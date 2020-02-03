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Директором Гидрометцентра России назначен гидролог Сергей Борщ

Директором Гидрометцентра России назначен гидролог Сергей Борщ
Гидролог Сергей Борщ
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Новым руководителем Гидрометцентра России стал Сергей Борщ, ранее занимавший должность заместителя директора учреждения. Об этом сообщил "Интерфаксу" экс-руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Лучшего гидролога-прогнозиста в России нет, Сергей Васильевич Борщ - лучший гидролог страны. Он проработал 35 лет в Гидрометцентре", - сказал собеседник агентства.

Вильфанд добавил, что он сам с понедельника перестает исполнять обязанности директора Гидрометцентра и вновь становится научным руководителем учреждения.

Гидрометцентр - ведущее научное и исследовательское учреждение в России в области гидрометеорологических прогнозов.

Гидрометцентр Сергей Борщ

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