В Горно-Алтайске произошел крупный пожар в торговом центре

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - В Горно-Алтайске загорелся торговый центр "Ткацкий", сообщили в пресс-службе МЧС.

Площадь возгорания там оценили предварительно в 1000 квадратных метров, огонь на этой площади локализован к 7:22 по местному времени (3:22 по Москве). Из здания были выведены 13 человек. Никто не пострадал.

Огонь тушат 35 пожарных и десять единиц техники.

В пресс-службе МЧС уточнили, что пожар начался в 6:30 и что здание торгового центра оборудовано автоматической пожарной сигнализацией.