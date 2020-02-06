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Мосгорсуд подтвердил данные о пожаре в Никулинском суде

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - В Никулинском суде в одном из залов действительно произошел пожар, документы не пострадали, существенного ущерба огонь не причинил, сообщила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова. Ранее о поджоге суда сообщал источник "Интерфакса".

Полиция по факту проводит проверку, заявили в ГУ МВД Москвы.

Суд пытались поджечь в четверг утром, рассказывал источник агентства. В 5:15 неизвестные бросили в окно одного из залов бутылку с зажигательной смесью. В здании были два частных охранника, они вызвали пожарных. Площадь возгорания составила около семи квадратных метров, его быстро потушили. Никто не пострадал.

Москва Никулинский суд МВД Мосгорсуд

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