Гидрометцентр пообещал москвичам "хорошую погоду для лыжных прогулок" в выходные

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Ясная и морозная погода ожидается в столичном регионе на выходных, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На выходных без осадков, переменная облачность, солнышко. Хорошая погода для лыжных прогулок: в Москве высота снежного покрова 8-9 см, по области - до 14 см. Наст хороший", - сказал Вильфанд агентству в пятницу.

По словам метеоролога, минувшие сутки стали самыми холодными за эту зиму, а следующие будут еще холоднее - температура впервые сравняется со средними многолетними значениями и даже будет ниже нормы на градус.

Ближайшей ночью столбики термометров опустятся до -13...-15 градусов в Москве, и даже в самом центре столицы температуры будут двузначными: -10...-12 градусов. В субботу, 8 февраля, днем ожидается -5...-7, по области до -10, переменная облачность, без осадков. В ночь на воскресенье, 9 февраля, -9...-11, на юго-востоке Московской области до -18.

Тем не менее, днем в воскресенье начнется резкий рост температуры - уже к вечеру она поднимется до 0...-2. В понедельник потепление продолжится, причем оно будет сопровождаться резким падением атмосферного давления - с 752 мм рт. ст. 9 февраля до 730-732 мм рт. ст. 10 февраля. "Для тех, кто любит западноевропейскую зиму, она вернется с понедельника", - сказал Вильфанд.

По его словам, теплая погода вновь завладеет московским регионом: днем будет чуть выше нуля, ночью чуть ниже, и очередного похолодания в рабочие дни пока не видно.

Как сообщалось, минувший январь в Москве и в центре европейской территории России существенно обновил рекорд самой высокой среднемесячной температуры (0 градусов, предыдущий рекорд 2007 года - минус 1,6 градуса).