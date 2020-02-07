Метрополитен Москвы обратился в полицию из-за розыгрыша на тему коронавируса

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Администрация Московского метрополитена намерена обратиться в правоохранительные органы в связи розыгрышем на тему коронавируса.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе метрополитена, на территории подземки были "пранки на тему коронавируса". В подземке считают, что это не шутки, а хулиганство

Увидели тут несколько пранков на тему коронавируса в #мосметро. На наш взгляд, это не шутки, а обыкновенное хулиганство. В ближайшее время направим обращение в правоохранительные органы с просьбой найти и наказать хулиганов. — Московское метро (@MetroOperativno) February 7, 2020

Ранее в соцсетиях появились сообщения о том, что на станции "Александровский сад" в вагон поезда зашли два человека в защитных желтых костюмах, а также семь человек азиатской внешности в медицинских масках, которые кашляли. Люди в спецодежде провели их по всему составу и вывели на следующей станции.