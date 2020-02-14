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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 06:07

Двум челябинцам грозит до 15 суток ареста за пранк о коронавирусе

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - В Челябинске полиция возбудила административное дело в отношении двух приятелей, которые сняли постановочное видео с задержанием человека, который убегал от людей в костюмах, сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД.

Новый коронавирус в Китае

В четверг в интернете разошлась видеозапись, на которой в парке люди в защитных костюмах, масках и респираторах догоняют убегающего мужчину, а тот по дороге хватает за одежду прохожих. Далее на видео в него якобы стреляют и уносят.

Организатором постановки 26 и 28 лет, сообщили в полиции. Их задержали, доставили в отдел полиции и составили протоколы о мелком хулиганстве. Дела направлены в суд. Им грозит до 15 суток ареста.

11 февраля в Тюмени полиция разыскала школьника, который снял похожее видео. Подросток позднее извинился за пранк и сказал, что хотел своим роликом "показать, что люди в наше время не реагируют на проблемы других".

На утро 14 февраля в Китае с учетом Гонконга, Тайваня и Макао было подтверждено 63 932 случая заражения коронавирусом, за пределами КНР - еще 505. Умерли 1383 заболевших, выздоровели 6723. За прошедшие сутки число заразившихся увеличилось на 5 090человек, смертей стало больше на 121.

Челябинск МВД Тюмень Китай

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