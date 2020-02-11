Москвичи смогут оплатить электроэнергию в соцсетях
Без регистрации и смс, уточнили в Мосэнергосбыте
Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Мосэнергосбыт запустит сервис оплаты электроэнергии в двух соцсетях.
"Буквально до конца месяца мы запустим новый платежный сервис оплаты электроэнергии без комиссии онлайн в сети ВКонтакте и Facebook", - сообщил на пресс-конференции во вторник начальник службы корпоративных коммуникаций "Мосэнергосбыта" Вадим Надточиев.
По его словам, сейчас система тестируется, чтобы все работало корректно и безопасно.
"Там все будет удобно - взял и заплатил без регистрации и смс", - добавил Надточиев.