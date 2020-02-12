В переходе московского метро нашли брошенного младенца

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - В переходе рядом с метро "Парк Победы" в Москве нашли младенца, сообщила "Интерфаксу" представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.

Она уточнила, что мальчика на снегу обнаружил сотрудник московского метрополитена. Ребенку на вид 2-3 месяца, сейчас он в больнице, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

В свою очередь уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская рассказала, что камеры наблюдения зафиксировали женщину, которая оставила младенца. Сейчас ее ищут.

По ее словам, в настоящее время она ждет "информации от врачей, как только будет понятно состояние ребенка, будут приниматься решения - можно ли его посетить".