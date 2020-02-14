Движение на "серой" ветке метро в Москве прервано из-за падения пассажира

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Из-за падения пассажира под прибывающий поезд в пятницу вечером прервано движение на участке Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро.

Сейчас нет движения поездов от станции "Владыкино" до станции "Чеховская", а в сторону области поезда идут с увеличенным интервалом, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе метро.

Об обстоятельствах происшествия и состоянии упавшего пассажира не сообщается.

Как сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией, инцидент произошел на станции "Менделеевская". Чтобы достать пассажира, службы отключили напряжение контактного рельса. Один из поездов находится в тоннеле вместе с пассажирами.