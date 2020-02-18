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В Москве запустят сервис ежедневного информирования родителей о меню в школах

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - В Москве планируется запустить электронный сервис по ежедневному информированию родителей о школьном меню. Об эсообщила глава комиссии Общественной палаты Москвы по образованию и науке Мария Лазутова.

"Мы предлагаем до мая разработать систему ежедневного информирования родителей о рационах в школьных столовых", - сказала она во вторник на "круглом столе", посвященном качеству питания в школах.

По словам Лазутовой, благодаря новому сервису родители всегда могут проверить, что входит в школьное меню, а не искать эту информацию на сайтах образовательных учреждений.

В настоящее время с помощью сервиса "Московской электронной школы" - информационной системы "Проход и питание" - родители могут дистанционно следить за тем, что ест их ребенок в школе, и помочь ему питаться правильно. Также благодаря этой системе можно ставить запрет на приобретение в школьных буфетах тех продуктов, которые, по мнению родителей, могут не подходить ребенку. Например, если речь идет о сладостях или напитках, содержащих большое количество сахара.

Москва

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