В Москве началось шествие КПРФ и "Левого фронта"

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Согласованное шествие КПРФ, "Левого фронта" и других лево-патриотических сил началось в Москве, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов.

"Шествие формально приурочено ко Дню армии, однако вместе с тем мы выступаем за проведение полноценного референдума по Конституции и внесение поправок, подготовленных оппозицией, за социализм и смену курса развития России. Это должна быть конституционная реформа, а не политтехнологическая экспертная операция", - заявил он.

Удальцов также отметил, что собравшиеся требуют допуска наблюдателей на общероссийское голосование по поправкам в Конституцию. "Сейчас прошла информация, что наблюдать будут только от Общественной палаты. Мы выступаем категорически против", - подчеркнул политик.

В шествии участвует руководство КПРФ, лидер партии Геннадий Зюганов и экс-кандидат в президенты Павел Грудинин. Оно завершится митингом на Площади Революции.

Официальных данных о численности шествия пока нет.