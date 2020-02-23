Поиск

В Москве началось шествие КПРФ и "Левого фронта"

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Согласованное шествие КПРФ, "Левого фронта" и других лево-патриотических сил началось в Москве, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов.

"Шествие формально приурочено ко Дню армии, однако вместе с тем мы выступаем за проведение полноценного референдума по Конституции и внесение поправок, подготовленных оппозицией, за социализм и смену курса развития России. Это должна быть конституционная реформа, а не политтехнологическая экспертная операция", - заявил он.

Удальцов также отметил, что собравшиеся требуют допуска наблюдателей на общероссийское голосование по поправкам в Конституцию. "Сейчас прошла информация, что наблюдать будут только от Общественной палаты. Мы выступаем категорически против", - подчеркнул политик.

В шествии участвует руководство КПРФ, лидер партии Геннадий Зюганов и экс-кандидат в президенты Павел Грудинин. Оно завершится митингом на Площади Революции.

Официальных данных о численности шествия пока нет.

Москва КПРФ Левый фронт Геннадий Зюганов Сергей Удальцов

Новости

Парковка на всех улицах Москвы будет бесплатной 23-24 февраля

Пятый подряд температурный рекорд зафиксирован в Москве

Пассажир упал на пути Сокольнической линии московского метро

Ремонт дорог в Москве начался раньше обычного из-за аномального тепла

Ремонт дорог в Москве начался раньше обычного из-за аномального тепла

Суд в Москве заочно приговорил к шести годам колонии экс-министра обороны Украины

Суд в Москве заочно приговорил к шести годам колонии экс-министра обороны Украины
Новый коронавирус в Китае

Мэр Москвы рассказал об отслеживании нарушителей карантина по камерам

Мэр Москвы рассказал об отслеживании нарушителей карантина по камерам

В Москве открыли дополнительное производство медицинских масок

В Москве открыли дополнительное производство медицинских масок

Все станции метро и автовокзалы Москвы "минировали" в четверг

Адвокат после самоубийства экс-сотрудника ФСИН провел эксперимент с оружием

Гражданин США задержан в Москве по делу о взятке

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');