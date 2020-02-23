Более двух тысяч человек приняли участие в шествии КПРФ и "Левого фронта" в Москве

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - В согласованном властями шествии в Москве приняли участие более двух тысяч человек, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-службе столичного главка полиции.

Как рассказали в пресс-службе, охрану правопорядка и безопасность граждан обеспечили сотрудники полиции и Росгвардии.

Ранее сообщалось, что в столице Москве проходит шествие КПРФ, "Левого фронта" и других лево-патриотических сил.

Согласно данным "Белого счётчика", размещенным в твиттере, в мероприятии приняли участие порядка 2,7 тыс. человек.