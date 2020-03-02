Рекордное, почти майское тепло придет в Москву на этой неделе

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Исключительно теплые для первых дней марта +13 градусов ожидаются в Московском регионе на этой неделе: будут поставлены новые температурные рекорды, похолодания пока не видно, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Погода совершенно необыкновенная. С каждым днем будет повышение температуры, связано это с очень теплым воздухом, который поступает из Африки и с Ближнего Востока", - сказал Вильфанд агентству в понедельник.

Всю неделю температурный фон в Москве и Московской области будет более характерен для самого конца апреля, а не для первых дней марта, подчеркнул метеоролог. Даже ночные температуры будут заметно выше нормы, а днем столбики термометров поднимутся до +6 градусов во вторник, до +8...+10 в среду и до исключительных +13 градусов в четверг.

Около +10 будет в Москве и в пятницу, а в субботу и воскресенье предварительно прогнозируется +5...+10.

В ближайшие два дня в прогнозе присутствуют осадки, однако затем их вероятность несколько снизится, и к четвергу может выглянуть солнце. Тем не менее, на выходных облачность уплотнится.

"Яркого солнца на 8 марта ждать не стоит, но температура будет положительной", - сказал Вильфанд.

Он также добавил, что температуры в середине рабочей недели могут значительно перешагнуть прежние рекорды для Москвы.

"Вполне вероятно, что в середине недели будут побиты рекорды за все 140 лет инструментальных наблюдений в столице", - сказал Вильфанд.

По его словам, если максимальные значения температуры в прогнозе оправдаются, то 5 марта рекорд может быть побит сразу на четыре градуса, 6 марта - на три с лишним градуса.

Метеоролог уточнил, что аномальное тепло приходит не только в Москву, но и на всю европейскую территорию страны. В Крыму и Краснодарском крае, начиная с 4 марта, ожидается до +22 градусов, а в Адыгее - до +24 градусов; ближе к Москве, в Воронежской, Курской и Липецкой областях, термометры покажут до +15...+18.

"Это уже даже не весна, а настоящее лето", - сказал собеседник агентства.