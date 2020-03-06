Москвич избил фельдшера скорой помощи, приехавшего к его больному ребенку

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Отец больного ребенка избил прибывшего на вызов медицинского работника, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе московского главка полиции.

Сигнал об инциденте поступил в ОМВД по району Люблино на юго-востоке столицы в четверг, 5 марта, днем. По вызову на место происшествия прибыл участковый, который выяснил, что между отцом ребенка и медиком произошел конфликт, в результате чего врач был избит, сказали в пресс-службе.

Со своей стороны представитель столичного главка Следственного комитета РФ (СКР) Юлия Иванова сообщила "Интерфаксу", что в связи с инцидентом проводится доследственная проверка.

По данным СМИ, конфликт между мужчиной и врачом скорой помощи произошел из-за спецкостюмов, в которых прибыла бригада медиков к больному пневмонией ребенку, согласно предписаниям в связи с распространением коронавируса. Это и вывело из себя отца ребенка.