Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:25Заразились
на 15.05В России 262 843+10 598В мире 4 442 163+95 145

"Дочка" РЖД подала в суд на проектировщиков ВСМ Москва-Казань

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - АО "Скоростные магистрали" ("дочка" ОАО "РЖД") подало в Арбитражный суд Москвы иск к разработчикам проектной документации высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Казань, следует из картотеки арбитражных дел.

Заявление подано 14 мая, суд его пока не зарегистрировал. Сумма исковых требований - 709,5 млн рублей. Другие подробности не раскрываются.

Ответчиками по иску выступают ОАО "Мосгипротранс", ОАО "Нижегородметропроект" и ООО "Китайская инженерная железнодорожная корпорация "Эр Юань" (China Railway Eryuan Engineering Group Co. Ltd). ОАО "Российские железные дороги" привлечено в качестве третьего лица.

Все три ответчика являются участниками российско-китайского консорциума, выполнявшего работы по проведению инженерных изысканий и разработке проектной документации для строительства участка до Казани ВСМ Москва - Казань.

Как сообщалось, объем работ по проектированию ВСМ магистрали, выполненный консорциумом с 2015 по 2018 год, составил 22,9 млрд рублей (с учетом НДС).

Проект строительства ВСМ Москва - Казань отложен из-за большой финансовой емкости объекта, пассажиропоток на этом направлении пока не подтвержден, сообщал в марте вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

В последние несколько лет проект ВСМ Москва - Казань активно прорабатывался. Предполагалось, что строительные работы могут начаться в 2019 году - с участка Железнодорожный (Подмосковье) - Гороховец (Владимирская область). Однако в 2018 г. вновь был реанимирован проект строительства высокоскоростной линии Москва - Санкт-Петербург.

РЖД

Новости

Заместитель гендиректора "Ленэнерго" арестован по делу о мошенничестве

Заместитель гендиректора "Ленэнерго" арестован по делу о мошенничестве

Что произошло за день: пятница, 15 мая

Последний самолет с российскими военными прибыл из Италии

Последний самолет с российскими военными прибыл из Италии
Экономический кризис

Профсоюз сообщил о сокращении штата на заводе Volkswagen в Калуге

Профсоюз сообщил о сокращении штата на заводе Volkswagen в Калуге

Производители предупредили о риске дефицита защитных перчаток

Суд отказался считать нарушением прав москвича предписание о самоизоляции

СК установил личности разместивших фото Гитлера и Гиммлера под видом ветеранов

СК установил личности разместивших фото Гитлера и Гиммлера под видом ветеранов

Против певца Чельдиева возбудили третье уголовное дело

Против певца Чельдиева возбудили третье уголовное дело

Финдиректор "Роснефти" подтвердил переход венесуэльских активов компании к "Росзарубежнефти"

И.о. гендиректора РКК "Энергия" назначен экс-директор "Сухого" Игорь Озар

И.о. гендиректора РКК "Энергия" назначен экс-директор "Сухого" Игорь Озар
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');