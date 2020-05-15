"Дочка" РЖД подала в суд на проектировщиков ВСМ Москва-Казань

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - АО "Скоростные магистрали" ("дочка" ОАО "РЖД") подало в Арбитражный суд Москвы иск к разработчикам проектной документации высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Казань, следует из картотеки арбитражных дел.

Заявление подано 14 мая, суд его пока не зарегистрировал. Сумма исковых требований - 709,5 млн рублей. Другие подробности не раскрываются.

Ответчиками по иску выступают ОАО "Мосгипротранс", ОАО "Нижегородметропроект" и ООО "Китайская инженерная железнодорожная корпорация "Эр Юань" (China Railway Eryuan Engineering Group Co. Ltd). ОАО "Российские железные дороги" привлечено в качестве третьего лица.

Все три ответчика являются участниками российско-китайского консорциума, выполнявшего работы по проведению инженерных изысканий и разработке проектной документации для строительства участка до Казани ВСМ Москва - Казань.

Как сообщалось, объем работ по проектированию ВСМ магистрали, выполненный консорциумом с 2015 по 2018 год, составил 22,9 млрд рублей (с учетом НДС).

Проект строительства ВСМ Москва - Казань отложен из-за большой финансовой емкости объекта, пассажиропоток на этом направлении пока не подтвержден, сообщал в марте вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

В последние несколько лет проект ВСМ Москва - Казань активно прорабатывался. Предполагалось, что строительные работы могут начаться в 2019 году - с участка Железнодорожный (Подмосковье) - Гороховец (Владимирская область). Однако в 2018 г. вновь был реанимирован проект строительства высокоскоростной линии Москва - Санкт-Петербург.