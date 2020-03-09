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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 11:31

В Подмосковье прибыли "Искандеры" для подготовки к Параду Победы

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М" Западного военного округа (ЗВО) переброшены в Московскую область для участия в Параде Победы, сообщила в понедельник пресс-служба ЗВО.

По данным пресс-службы, они совершили марш из места постоянной дислокации в Ивановской области протяженностью более 500 км. Как рассказали в ЗВО, всего в Подмосковье на время подготовки и проведения парада перебросили четыре самоходных пусковых установки и четыре транспортно-заряжающие машины комплекса "Искандер".

В День Победы по Красной площади проедут около 100 единиц военной техники от танкового объединения ЗВО. Среди них зенитно-ракетные комплексы "Тор-М2", танки Т-72Б3, самоходные гаубицы 2С19 "Мста-С", историческая техника танки Т-34 и противотанковые самоходные артиллерийские установок СУ-100.

Москва Подмосковье Искандер Парад Победы ЗВО

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