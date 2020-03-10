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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 14:59

Песков подтвердил отказ Трампа приехать в Москву на 9 мая

Песков подтвердил отказ Трампа приехать в Москву на 9 мая
Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Кремль получил по дипломатическим каналам информацию о том, что президент США Дональд Трамп не сможет приехать в Москву на празднование 75-летия Победы, заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Каков будет уровень американской делегации на этих мероприятиях, пока неясно, добавил он.

Ранее о том, что Вашингтон передал Москве такую информацию, сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в российских госструктурах. По их сведениям, американская сторона тем не менее заверила, что будет представлена на высоком уровне и направила список из нескольких высокопоставленных лиц, которые могут войти в делегацию.

Президент Владимир Путин пригласил Трампа в Москву 9 мая в июне 2019 года, когда они проводили двусторонние переговоры в Японии на "полях" встречи "большой двадцатки". В декабре глава МИД Сергей Лавров говорил, что Трамп в беседе с ним говорил, что хотел бы посетить Москву по этому случаю.

Дональд Трамп Дмитрий Песков Москва США Вашингтон Победа

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