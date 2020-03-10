В Москве выпала почти треть мартовской нормы осадков

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - К 9 утра в Москве выпало 10 мм осадков, показала базовая метеостанция на ВДНХ, дождь в городе идет с ночи. 10 мм - это около 30% от мартовской нормы осадков, сообщили в Метеобюро Москвы и Московской области.

Синоптики ожидают, что дождь в столичном регионе прекратится после обеда. Днем воздух в городе прогреется до 8-10 градусов.

Прогнозы предсказывают небольшие дожди каждый будний день на этой неделе. В среду днем в городе ожидается 8-10 градусов тепла, в четверг будет не выше 6-8 градусов, в пятницу - плюс 4-9 градусов, в выходные днем ожидается плюс 2-7 градусов, а ночью - около нуля.