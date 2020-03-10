Поиск
ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 14:59

В Москве выпала почти треть мартовской нормы осадков

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - К 9 утра в Москве выпало 10 мм осадков, показала базовая метеостанция на ВДНХ, дождь в городе идет с ночи. 10 мм - это около 30% от мартовской нормы осадков, сообщили в Метеобюро Москвы и Московской области.

Синоптики ожидают, что дождь в столичном регионе прекратится после обеда. Днем воздух в городе прогреется до 8-10 градусов.

Прогнозы предсказывают небольшие дожди каждый будний день на этой неделе. В среду днем в городе ожидается 8-10 градусов тепла, в четверг будет не выше 6-8 градусов, в пятницу - плюс 4-9 градусов, в выходные днем ожидается плюс 2-7 градусов, а ночью - около нуля.

Москва метеобюро Москвы

Новости по теме

Новости

Московские водители автобусов назвали опасной для здоровья систему "Антисон"

Московские водители автобусов назвали опасной для здоровья систему "Антисон"

Врачи рассказали о состоянии новых пациентов с коронавирусом в Москве

Врачи рассказали о состоянии новых пациентов с коронавирусом в Москве

В Подмосковье на карантин отправили 36 человек из-за контакта с жительницей с COVID-19

Вылетевший из "Шереметьево" самолет вернется обратно из-за неполадок

В столичном оперативном штабе уточнили, по приезде из каких стран нужна самоизоляция

Эпидемия коронавируса

У жительницы Подмосковья предварительно подтвердился коронавирус

У жительницы Подмосковья предварительно подтвердился коронавирус

Первый заразившийся коронавирусом москвич выписан из больницы

В Москве излечился один из заразившихся коронавирусом

Туристы не смогут отказаться без штрафов от туров в страны из указа Собянина

Выезжавшим в определенные страны московским ученикам запретили посещать школы

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');