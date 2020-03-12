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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 19:26

Репетиции парада Победы в Москве назначили на 29 апреля, 4 и 7 мая

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Тренировка парада Победы в Москве состоится 29 апреля и 4 мая, а генеральная репетиция - 7 мая, сообщили в четверг в Минобороны РФ.

"29 апреля и 4 мая состоятся тренировки на Красной площади. Генеральная репетиция парада будет проведена уже по сложившейся традиции 7 мая", - говорится в сообщении военного ведомства.

В нем отмечается, что, в частности, к параду готовятся около 1 тыс. курсантов Военной академии Ракетных войск стратегического назначения.

В другом сообщении департамента информации Минобороны РФ, распространенном в четверг, говорится, что в Москву для участия в параде Победы прибудут более 450 военнослужащих парашютно-десантного полка из Костромы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в четверг, что в связи с коронавирусом пока не идет речь о возможности отмены военного парада в Москве 9 мая.

"В настоящий момент мы не имеем каких-либо решений или рекомендаций штаба или других компетентных органов о каких-то ограничениях в плане проведения этого крупного (Парада Победы), прежде всего, нашего отечественного мероприятия, но также и международного", - сказал Песков в четверг, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что в параде Победы примут участие 15 тыс. военнослужащих и почти 400 единиц сухопутной и авиационной техники.

Как сообщалось, в соответствии с указом мэра Москвы Сергея Собянина от 10 марта, до 10 апреля на территории Москвы запрещены "спортивные зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия с числом участников более 5 тыс. человек".

Москва

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