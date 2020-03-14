МЧС предупредило о метели и сильном ветер в Москве вечером 14 марта

Уборка снега перед зданием Государственного Дарвиновского музея в Москве Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - В связи с неблагоприятными метеоусловиями спасатели рекомендуют московским автомобилистам не парковать машины под деревьями и следить за дистанцией при движении.

В период с 19:00 часов 14 марта до 02 часов 15 марта в Москве ожидается дождь, переходящий в сильный снег, усиление северного ветра порывами 15-20 м/с, метель, резкое понижение температуры воздуха до отрицательных значений, сильная гололедица, рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС.

Спасатели порекомендовали в условиях прогнозируемого ухудшения погоды находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

В МЧС также посоветовали водителям избегать внезапных маневров - обгонов, перестроений, опережений и быть внимательными.

Накануне в Гидрометцентре также сообщали, что на выходных в Московском регионе ожидаются снегопады, холод и ветер, немного распогодится лишь к началу следующей недели.