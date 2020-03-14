Поиск
ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 11:49

МЧС предупредило о метели и сильном ветер в Москве вечером 14 марта

МЧС предупредило о метели и сильном ветер в Москве вечером 14 марта
Уборка снега перед зданием Государственного Дарвиновского музея в Москве
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - В связи с неблагоприятными метеоусловиями спасатели рекомендуют московским автомобилистам не парковать машины под деревьями и следить за дистанцией при движении.

МоскваГидрометцентр пообещал москвичам "очень некомфортную" погоду в выходныеГидрометцентр пообещал москвичам "очень некомфортную" погоду в выходныеЧитать подробнее

В период с 19:00 часов 14 марта до 02 часов 15 марта в Москве ожидается дождь, переходящий в сильный снег, усиление северного ветра порывами 15-20 м/с, метель, резкое понижение температуры воздуха до отрицательных значений, сильная гололедица, рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС.

Спасатели порекомендовали в условиях прогнозируемого ухудшения погоды находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

В МЧС также посоветовали водителям избегать внезапных маневров - обгонов, перестроений, опережений и быть внимательными.

Накануне в Гидрометцентре также сообщали, что на выходных в Московском регионе ожидаются снегопады, холод и ветер, немного распогодится лишь к началу следующей недели.

Москва МЧС

Новости по теме

Новости

В Москве у здания ФСБ задержали участников несогласованной акции

Самолет из Будапешта с неполадками приготовились принять в "Шереметьево"

Эпидемия коронавируса

В Москве ужесточили режим профилактики распространения COVID-19

В Москве ужесточили режим профилактики распространения COVID-19

В Москве закрыли на карантин школу, одна из учениц которой заразилась COVID-19

В Москве закрыли на карантин школу, одна из учениц которой заразилась COVID-19

Ураган в Москве повалил более 200 деревьев и повредил 48 машин

Гидрометцентр пообещал москвичам "очень некомфортную" погоду в выходные

Гидрометцентр пообещал москвичам "очень некомфортную" погоду в выходные

В аэропортах Москвы задержаны 50 рейсов и еще 19 отменены

Источник уточнил данные о погибших и пострадавших в результате ураганного ветра в Москве

Из-за штормового ветра в Москве погиб мужчина

Из-за штормового ветра в Москве погиб мужчина

Собянин особо попросил москвичей об осторожности в штормовую погоду

Собянин особо попросил москвичей об осторожности в штормовую погоду
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');