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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 17:08

Один из новых пациентов с коронавирусом в Москве прилетел из Таиланда

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Из 20 новых московских пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19, выявленных в столице за минувшие сутки, как минимум один вернулся из Таиланда в конце февраля, следует из информации на официальном сайте мэра Москвы.

В сообщении, опубликованном в понедельник, приводится список авиарейсов, которыми прибыли в Россию новые пациенты с коронавирусом. В их числе рейс FV 5876 Пхукет - Москва, выполненный 26 февраля. Также перечислены рейсы из Бельгии, Франции, Венгрии, Швейцарии, Италии и Испании:

рейс В3 832 Жирона - Москва (2 марта)

рейс SU 2629 Брюссель - Москва (4 марта)

рейс AF 1044 Париж - Москва (4 марта)

рейс W6 2489 Будапешт - Москва (4 марта)

рейс S7 3586 Верона - Москва (7 марта)

рейс SU 2487 Цюрих - Москва (8 марта)

рейс SU 2381 Женева - Москва (9 марта)

рейс SU 2383 Женева - Москва (11 марта)

рейс SU 2415 Милан - Москва (12 марта)

Как сообщалось, всего в столице по последним данным зафиксировано 53 случая коронавирусной инфекции: о 20 новых случаях ранее в понедельник сообщил федеральный оперативный штаб по предупреждению COVID-19. Трое пациентов из числа новых 20 заразились внутри страны.

Москва COVID-19

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