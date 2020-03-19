Еще четверо заболевших коронавирусом выписаны из больницы в Москве

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Еще четверо пациентов с коронавирусом полностью выздоровели в Москве, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Среди выздоровевших две женщины и два мужчины.

"Комплексные лабораторные исследования на наличие заболевания показали отрицательный результат. Пациенты находятся в хорошем состоянии. Подробные повторные тесты подтвердили отсутствие заболевания. Пациенты в настоящее время здоровы, у них не наблюдается никаких симптомов болезни", - отметила вице-мэр.

Всего на настоящий момент в Москве полностью излечились от коронавируса пять пациентов.

По данным на 19 марта, в столице выявлено 98 случаев заражения коронавирусом, за сутки их количество выросло на 12. В России число зараженных COVID-19 составляет 199 человек.