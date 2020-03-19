В московских мечетях отменили пятничные молитвы

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Совет улемов Духовного управления мусульман РФ в связи с угрозой коронавируса отменил коллективные и пятничные молитвы во всех мечетях и молельных домах.

"Если категоричность требования посещать пятничные молитвы снимается вследствие ухудшения климатических условий, затрудняющих приход в мечеть, то это правило применимо и в случае распространения редких и неизученных болезней", - говорится в богословском заключении совета улемов, распространенном в четверг в Москве.

Богословы также напоминают о наставлении пророка Мухаммеда, сказавшего: "Не причиняй вреда себе и не причиняй другим".

В этой связи муфтият предлагает мусульманам совершать пятничный намаз в режиме онлайн, организовав трансляцию пятничной проповеди и молитвы из Соборной мечети столицы.

Как пояснили "Интерфаксу" в Духовном управлении мусульман, "в зависимости от эпидемиологической ситуации возможна пролонгация этих мер".