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Власти Карелии и ХМАО запретили посещение храмов

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Власти Карелии временно запретили посещение религиозных организаций в связи с угрозой распространения коронавируса, следует из распоряжения главы региона Артура Парфенчикова.

Исключение сделано для служителей и сотрудников этих организаций.

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова также подписала постановление, согласно которому в регионе приостанавливается посещение религиозных организаций.

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"Приостановить посещение гражданами объектов (территорий) религиозных организаций, за исключением служителей и персонала религиозных организаций, до 5 апреля", - говорится в документе.

В свою очередь Тобольская митрополия призвала прихожан не посещать богослужения в храмах Тюменской области, а оставаться дома и совершать молитву самостоятельно. При этом на сайте митрополии подчеркивается, что богослужения в храмах будут.

Ранее сообщалось, что на минувшей неделе в мечетях региона были приостановлены коллективные молитвы.

25 марта власти Санкт-Петербурга запретили посещение религиозных организаций с 28 марта по 5 апреля.

Карелия ХМАО РПЦ

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