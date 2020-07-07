Шереметьево 27 июля возобновит работу закрытого из-за COVID-19 международного терминала D

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Аэропорт "Шереметьево" 27 июля возобновит работу международного терминала D, закрытого в апреле на фоне падения перевозок из-за COVID-19.

"Международный аэропорт "Шереметьево" информирует о возобновлении работы терминала D в полном объеме, начиная с 00.00 по Москве 27 июля 2020 года", - сообщила "Интерфаксу" глава дирекции по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова.

Также, по ее словам, с 15 июля возобновляется движение поездов межтерминального перехода аэропорта, расположенного под аэродромом и соединяющего южный (D, E, F) и северный (C и B) комплексы "Шереметьево".

Терминал D был закрыт 1 апреля после того как РФ ограничила международное авиасообщение. Чуть ранее, 20 марта, "Шереметьево" приостановило работу сразу двух международных терминалов - E и С. С тех пор все рейсы обслуживались через терминалы B и F.

"Аэропорт "Шереметьево" полностью готов к восстановлению международных авиаперевозок с учетом потребности в обеспечении безопасности и защиты здоровья пассажиров и гостей", - отметила Захаренкова.