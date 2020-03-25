Центры "Мои документы" в Москве ограничат работу

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Центры государственных услуг "Мои документы" в Москве с 26 марта перейдут на работу по предварительной записи и будут оказывать только услуги, которые невозможно получить в электронном виде. Об этом говорится в сообщении на сайте мэра города Сергея Собянина.

С этого же дня он запретил проводить любые спортивные или досуговые мероприятия, а также рекламные и просветительские, в помещениях или на улице, вне зависимости от численности. Аниматорам он запретил работать с детьми.

В городе будут закрыты клубы, библиотеки, культурные центры, дискотеки, кинотеатры и кинозалы, в торгово-развлекательных центрах - все досуговые учреждения, в том числе детские игровые комнаты, катки и боулинг.

Также с четверга все москвичи старше 65 лет или имеющие хронические заболевания по просьбе властей должны будут самоизолироваться. Пожилым, школьникам и студентам отменили бесплатный проезд в общественном транспорте.