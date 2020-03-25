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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:51

Полиция Москвы попросила горожан не посещать общественные места

Полиция Москвы попросила горожан не посещать общественные места
Фото: Reuters

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Столичная полиция рекомендует гражданам воздержаться от посещения общественных мест и ограничить контакты с другими людьми для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
Позицию полицейских озвучил сообщил начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Москве Владимир Васенин.

Он подчеркнул, что полиция использует систему видеонаблюдения в совокупности с автоматической идентификацией лиц для "выявления нарушителей режима, к которым может быть применена административная ответственность".

"На сегодняшний день правительством Москвы разработаны достаточные меры для пребывания в домашних условиях, работают специалисты для оказания адресной социальной помощи", - сказал Васенин.

Кроме того, напомнил он, в столице введен карантин для лиц старше 65 лет.

Ранее в связи с этим было решено, что в Москве с 26 марта до 14 апреля отменяется бесплатный проезд на общественном транспорте для студентов вузов и пожилых людей.

Москва

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