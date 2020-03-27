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В Москве временно запретили взыскание долгов за ЖКХ и связь с людей на карантине

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - В соответствии с указом, подписанным мэром Москвы Сергеем Собяниным в пятницу, запрещается принудительное взыскание долгов за услуги ЖКХ и связи со всех находящихся на карантине в связи с новым коронавирусом.

"Дополнительной гарантией для граждан, находящихся в режиме самоизоляции, станет временный запрет на принудительное взыскание ранее возникшей задолженности за услуги ЖКХ и связи", - написал Собянин на своем личном сайте.

Ранее сообщалось об отмене взимания пени и штрафов за просрочку оплаты услуг ЖКХ для находящихся с 26 марта по 14 апреля на домашнем карантине москвичей старше 65 лет и людей с хроническими болезнями.

Кроме того, сообщил Собянин, в Москве приостанавливается организация отдыха (выдача санаторно-курортных путевок) и других аналогичных мероприятий за счет бюджета города. Ранее выданные путевки будут перенесены на более поздний срок, либо за них будет выплачена компенсация.

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