В Москве запретили отключать услуги ЖКХ должникам до конца года

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - В Москве до 1 января 2021 года теперь запрещено отключать коммунальные услуги за долги, а также начислять должникам штрафы и пени за задержки или неполную плату за услуги, сообщил заммэра столицы Петр Бирюков.

Он связал запрет с постановлением федерального правительства, принятым в начале апреля.

"Речь идет о таких услугах, как газо-, электро-, водо-, теплоснабжение. Кроме этого, не будут начисляться пени за просрочку взносов на капитальный ремонт, от уплаты которых москвичи освобождены с 1 апреля до 30 июня 2020 года, и за содержание жилого помещения", - уточнил чиновник.

Он напомнил, что все платежи можно вносить удаленно, через личные кабинеты на сайтах mos.ru и Gosuslugi.ru, интернет-ресурсах организаций и предприятий комплекса городского хозяйства.

В марте власти Москвы запретили взыскивать долги по ЖКХ с жителей, которые оказались на карантине или самоизоляции.