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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:35Заразились
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Раввин синагоги в Москве попал в больницу с подозрением на COVID-19

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Раввин московской синагоги на Большой Бронной Ицхак Коган госпитализирован в Коммунарку с подозрением на коронавирус, сообщил "Интерфаксу" однофамилец раввина, вице-президент Конгресса еврейских религиозных общин и объединений России Зиновий Коган.

"Предположительно, рав Ицхак заразился на праздновании Пурима в своей синагоге, где тогда гостил раввин из Израиля. Теперь оба в больнице", - сказал Коган.

Раввину синагоги на Бронной 74 года, его состояние оценивают как тяжелое.

Как сообщает The Times of Israel, в Израиле насчитывается 3 460 пациентов с коронавирусом. От осложнений умерли 12 человек.

Москва

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