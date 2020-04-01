Раввин московской синагоги вылечился от коронавируса

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Раввина московской синагоги на Большой Бронной Ицхака Когана и его супругу Ханну выписывают в среду из клиники в Коммунарке, сообщили "Интерфаксу" в Федерации еврейских общин России.

73-летний раввин 19 марта поступил в больницу с пневмонией, его жена также была госпитализирована с признаками ОРВИ. Позднее у них диагностировали COVID-19.

"Папа чувствует себя хорошо", - сообщил сына раввина Йосеф Коган.

Ицхак Коган - активист подпольной еврейской жизни в СССР, в 1988 году репатриировался в Израиль. Позже занимался эвакуацией детей из зоны чернобыльской аварии. В 1991 году вернулся в Россию. Стал раввином синагоги на Большой Бронной, руководил ее реконструкцией.