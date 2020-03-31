Только 10% новых заболевших COVID-19 в Москве в последнее время посещали Европу

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Только 10% среди 387 новых заболевших коронавирусом в Москве в последние две недели посещали европейские страны.

Об этом журналистам рассказали во вторник в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице. Ранее оперштаб сообщил, что количество зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом в России достигло 2337, увеличившись на 500 за сутки.

Новые случаи заражения зафиксировали за сутки в 24 регионах страны, отметили в штабе. Большая часть новых заболевших (387) была выявлена в Москве, за ней следует Санкт-Петербург (48) и Дагестан (9).

За сутки выписаны по выздоровлению 55 человек: 42 в Москве, четверо в Подмосковье, двое в Санкт-Петербурге, по одному в Приморском, Красноярском, Краснодарском краях, Курганской, Ярославской, Ленинградской, Кировской областях. За весь период выписан 121 человек.

За сутки зафиксировано восемь летальных случаев: пять в Москве, по одному в Санкт-Петербурге, Владимирской, Пензенской областях. За весь период эпидемии в стране было зафиксировано 17 летальных случаев.