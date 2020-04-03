Воздух в Москве стал в пять раз чище из-за режима самоизоляции

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Введение режима самоизоляции в Москве позволило в пять раз снизить количество загрязняющих веществ в воздухе, при этом ситуация будет улучшаться с каждым днем, сообщает в пятницу газета "Известия".

"По сравнению с прошедшими выходными днями максимальные разовые концентрации загрязняющих веществ - к примеру, оксида углерода и диоксида серы - к 30 и 31 марта снизились в 5-5,5 раз. В центре города средняя концентрация оксида углерода снизилась в три раза, а взвешенных частиц РМ10 - в 5,8 раз", - заявили изданию в пресс-службе столичного департамента природопользования со ссылкой на данные ГПБУ "Мосэкомониторинг".

Как пояснили специалисты, причин этого явления несколько. Во-первых, в конце прошлой недели в Москве под влиянием антициклона формировались условия для накопления загрязняющих веществ в воздухе. На всей территории города был отмечен рост уровня загрязнения. На этой неделе погода сильно изменилась: выпал снег, усилился ветер. Уровень загрязнения атмосферного воздуха в столице понизился, уточняется в статье. Но не только погода повлияла на изменение состояния воздуха.

"В Москве основной объем выбросов загрязняющих веществ, как и в любом другом мегаполисе мира, приходится на автотранспорт. На этой неделе отмечается существенное снижение интенсивности движения автотранспорта в связи с карантином и самоизоляцией жителей столицы. Это отразилось и на состоянии атмосферного воздуха", - сообщили в "Мосэкомониторинге".

В публикации отмечается, что в среднем ежегодно на автотранспорт приходится примерно 780 тыс. тонн загрязняющих веществ, что составляет порядка 90% всех выбросов. По официальной информации департамента транспорта города Москвы, снижение интенсивности уличного движения на этой неделе составило около 50%.

По словам специалистов, в ближайшие дни экологическая обстановка в столице улучшится, пишут "Известия".