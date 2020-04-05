В столичном оперштабе опровергли слухи о заражении COVID-19 сотрудников мэрии

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Оперативный штаб опровергает сообщения о заражении коронавирусом сотрудников мэрии Москвы.

"В связи с сообщениями в социальных сетях о якобы случаях заражения среди членов правительства столицы оперштаб выступает с официальным опровержением", - сообщили "Интерфаксу" в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией в Москве.

По словам собеседника агентства, среди всех зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией нет сотрудников мэрии с указанными именами и первыми буквами фамилий.

По данным на 5 апреля, в столице за сутки число заболевших коронавирусом нового типа выросло на 536 человек и достигло 3893.