За сутки в больницу в Коммунарке поступило 29 пациентов

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - На лечении в 40-й столичной больнице в Коммунарке находятся 389 человек, с подтвержденным коронавирусом - 226 пациентов, сообщил главный врач медучреждения Денис Проценко в своем фейсбуке.

В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 32 человек (14 - на ИВЛ).

За сутки в больницу поступило 29 пациентов, выписан 41, уточнил главврач.

По данным на утро вторника, в Москве выявлено 4484 случая заболевания коронавирусом, 206 человек выздоровели и выписались из больницы. От осложнений, вызванных коронавирусом, скончался 31 человек.