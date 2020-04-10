Московская полиция поймала нарушителя карантина за рулем

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Сотрудники столичной полиции застали нарушителя карантина за рулем автомобиля, сообщили в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

Мужчину остановили на пересечении МКАД и Щелковского шоссе. Машину отправили на спецстоянку, а водителя в сопровождении полиции отвезли в больницу, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

По словам собеседника агентства, 22 марта мужчина поступил в стационар НИИ им. Склифосовского с острой коронавирусной инфекцией, 4 апреля его выписали, а до 18 апреля он должен был находиться на домашнем карантине.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с пятницы в столице будут штрафовать нарушителей карантина, которые передвигаются по городу на машине.

На данный момент в Москве зафиксированы 7822 случая заболевания коронавирусом.