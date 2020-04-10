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Количество личных машин на дорогах Москвы в пятницу вновь увеличилось

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Число машин, выезжающих на столичные дороги, в пятницу продолжило увеличиваться; пассажиропоток метро и наземного транспорта остается неизменным.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента транспорта столицы, в 10:00 пятницы на дорогах Москвы было на 59% меньше машин по сравнению с аналогичным днем прошлого года, но на 85 тыс. личных автомобилей больше, чем неделей ранее.

Утром в четверг, 9 апреля, дороги были свободнее на 62% по сравнению с прошлым годом, а число личных машин было на 40 тыс. больше, чем неделей ранее.

"В пятницу утром загруженность дорог была на 75% ниже, чем три недели назад до введения режима самоизоляции для всех граждан", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, там сообщили, что по данным на утро пятницы пассажиропоток московского метро по-прежнему был на 80% ниже прошлогоднего показателя, наземного общественного транспорта - на 78%, пригородных электричек - на 65%.

Поездок на такси 10 апреля утром было на 62% меньше, чем годом ранее (на 3 тыс. больше показателя недельной давности), на машинах каршеринга - на 59% (на 4 тыс. больше, чем на прошлой неделе).

Москва

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