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Число заболевших коронавирусом в Подмосковье превысило тысячу человек

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Уже более 1 тысячи человек заболели COVID-19 в Московской области, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

"К сожалению, коронавирус распространяется - мы перевалили за тысячу заболевших", - написал Воробьев на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

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Воробьев отметил, что в Подмосковье все чаще выявляются случаи пневмонии - пациенты находятся в состоянии средней тяжести или в тяжелом состоянии.

"Наша задача - не дать медицине захлебнуться в тяжелых диагнозах", - добавил губернатор Подмосковья.

Ранее в пятницу сообщалось о 930 случаях заболевания коронавирусом в Подмосковье. А накануне в Подмосковье фиксировалось 748 инфицированных.

Московская область

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