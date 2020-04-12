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Число госпитализированных в Коммунарке превысило 500

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - На лечении в 40-й столичной больнице в Коммунарке находятся 503 человека, с подтвержденным коронавирусом - 286 пациентов, сообщил главный врач медучреждения Денис Проценко на своей странице в фейсбуке в воскресенье.

По информации Проценко, в отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 52 человек (24 - на ИВЛ).

За сутки в больницу поступили 49 пациентов, выписано - 5, уточнил главврач.

По последним данным, в Москве зафиксировано 8852 случая заболевания коронавирусом. Выздоровели и выписались из больниц 499 человек, скончались - 72.

Москва коронавирус Коммунарка Денис Проценко

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