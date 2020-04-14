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Устроившая драку с приставами в Мосгорсуде женщина приговорена к условному сроку

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Преображенский суд Москвы приговорил к одному году условно (с испытательным сроком такой же продолжительности) 52-летнюю жительницу столицы Ирину Яцыненко, устроившую потасовку с судебными приставами в Мосгорсуде из-за нежелания покидать зал заседаний, сообщили "Интерфаксу" в столичной прокуратуре во вторник.

Яцыненко осуждена за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

По данным прокуратуры, в марте минувшего года Яцыненко отказалась по требованию судьи покинуть зал заседания апелляционного корпуса Мосгорсуда. Судья вызвал в зал судебных приставов, которые принудительно вывели нарушительницу в коридор.

Будучи недовольной действиями приставов, Яцыценко напала на них: одному сдавила руку, другого ударила по лицу, а третьего несколько раз толкнула в грудь, раскрыли в столичной прокуратуре подробности инцидента.

Преображенский суд Москва Мосгорсуд

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