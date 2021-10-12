Житель Кубани получил 7 лет колонии за сломанный приставу нос

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - В Краснодарском крае Курганинский районный суд приговорил местного жителя к семи годам колонии общего режима за нападение на судебных приставов, один из которых получил перелом носа. Об этом сообщила пресс-служба Краснодарского краевого суда.

Суды двух инстанций установили, что в сентябре 2020 года приставы пришли принудительно выселять этого человека из дома. Он отказался им подчиниться.

"Подсудимый толкнул женщину-пристава. За нее вступились ее коллеги, одного из которых подсудимый толкнул на металлический забор, а второго ударил кулаком, а затем головой, сломав ему нос", - говорится в сообщении.

В суде он вины не признал и отказался от дачи показаний. Его защита пыталась обжаловать приговор суда первой инстанции, но эта апелляция была отклонена.