Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Житель Кубани получил 7 лет колонии за сломанный приставу нос

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - В Краснодарском крае Курганинский районный суд приговорил местного жителя к семи годам колонии общего режима за нападение на судебных приставов, один из которых получил перелом носа. Об этом сообщила пресс-служба Краснодарского краевого суда.

Суды двух инстанций установили, что в сентябре 2020 года приставы пришли принудительно выселять этого человека из дома. Он отказался им подчиниться.

"Подсудимый толкнул женщину-пристава. За нее вступились ее коллеги, одного из которых подсудимый толкнул на металлический забор, а второго ударил кулаком, а затем головой, сломав ему нос", - говорится в сообщении.

В суде он вины не признал и отказался от дачи показаний. Его защита пыталась обжаловать приговор суда первой инстанции, но эта апелляция была отклонена.

Красноярский край ФССП Курганинский суд

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

В Подмосковье ввели обязательную вакцинацию для сотрудников сферы услуг

В Госдуме остался единственный депутат, не вошедший в состав фракций

Умер первый официальный представитель СКР Владимир Маркин

Умер первый официальный представитель СКР Владимир Маркин

В СПЧ допустили, что постановка Навального на учёт как экстремиста помешает УДО

В СПЧ допустили, что постановка Навального на учёт как экстремиста помешает УДО

Росгвардия предложила тщательнее проверять желающих приобрести оружие

Росгвардия предложила тщательнее проверять желающих приобрести оружие

Роспотребнадзор сообщил о превышении порогов заболеваемости ОРВИ в 62 субъектах РФ

Роспотребнадзор сообщил о превышении порогов заболеваемости ОРВИ в 62 субъектах РФ

Во фракцию "Новых людей" в Госдуме вошли актер Певцов и координатор "Лизы Алерт" Леонов

В Тульской области 10-летний школьник ранил ножом своего приятеля

В Севастополе раньше начнут каникулы и запретят ходить в кафе без справок

В Севастополе раньше начнут каникулы и запретят ходить в кафе без справок

Что произошло за день: понедельник, 11 октября

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });