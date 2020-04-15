В Кремле объяснили введение пропусков в Москве отсутствием у людей дисциплины

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пропускную систему в Москве ввели из-за того, что местные жители и гости столицы не соблюдали режим самоизоляции.

"В настоящий момент система здравоохранения Москвы столкнулась с наибольшей нагрузкой и, к большому сожалению, москвичи и гости столицы в эти дни, не столько желанные, не проявили должной дисциплинированности по соблюдению режима самоизоляции. И только это вынудило московские власти пойти на введение этих пропусков", - заявил Песков журналистам в среду.

Цель, по его словам, в данном случае одна: обеспечить режим самоизоляции, который "позволит выйти сначала на плато, потом - перейти к периоду спада эпидемиологической угрозы".

"Делать какие-то выводы и спешить с выводами на основе первого утра, того, как эти пропуска заработали, мы считаем неправильным. Возможны ли трудности? Да, возможны. Опять же, проблема в недисциплинированности. Оно наладится, и мы надеемся, что эффективно сработает", - сказал Песков.

На просьбу журналистов оценить взаимодействие городских властей и правоохранительных органов на фоне сообщений о скоплении пассажиров в метро Песков сказал: "Разумеется, все это осуществляется в полном взаимодействии. Но необходимо наработать определенный алгоритм действий".

"Есть задача обеспечения пропускного режима, вторая задача - минимизировать проблемы, которые возникают. Можно ли это сделать сразу, за несколько часов - очевидно, нельзя. Происходит отладка", - отметил Песков

По поводу скопления людей на входах в подземку Песков сказал: "Это плохо. Это опасно, это очень нежелательно и это то, что сейчас старается предотвратить руководство Москвы".

Ранее в среду утром в метро из-за введения пропускной системы собрались огромные очереди. На въездах в столицу также образовались заторы.