В Москве от коронавируса вылечились уже 1679 человек

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - В Москве выздоровели еще 162 пациента с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Общее количество людей, выздоровевших от инфекции в столице, увеличилось уже до 1679.

Эксперты отмечают, что кровь выздоровевших от коронавируса пациентов содержит антитела к данному заболеванию, поэтому она может использоваться для лечения больных с новой инфекцией, добавила вице-мэр.

Донором плазмы крови может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией и при этом не имеющий хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

Мэрия напоминает всем, кто перенес коронавирусную инфекцию и хочет сдать плазму крови: необходимо обратиться на горячую линию по номеру 8 (495) 870-45-16, которая работает ежедневно с 9:00 до 19:00.