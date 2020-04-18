Число пассажиров на транспорте Москвы за месяц уменьшилось на 71%

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Общее количество людей, передвигающихся по Москве на всех видах транспорта, за месяц снизилось на 71%, сообщила в субботу пресс-служба департамента транспорта столицы со ссылкой на заммэра Максима Ликсутова.

"16 марта передвигались 10,3 млн уникальных людей: 6,3 млн на всех видах городского транспорта и 4 млн на авто", - сказал Ликсутов.

По его словам, теперь по Москве передвигается 2,9 млн человек: 2 млн на автомобилях и 0,9 млн - на городском общественном транспорте.

В пресс-службе добавили, что эти данные приведены без учета пеших передвижения.