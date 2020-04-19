Москвичи встретили Пасху без традиционных гуляний

В Троицком соборе Данилова монастыря в Москве Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Православная Пасха в Москве проходит без традиционных гуляний: храмы закрыты, индекс самоизоляции подобрался к рекордным значениям.

Как передает корреспондент "Интерфакса", в пасхальное воскресенье вопреки обыкновению москвичи решили остаться дома. Индекс самоизоляции "Яндекса" по данным на 16:20 мск превысил 4,1 из 5. Это значит, что людей на улице практически нет. Редко встречаются прохожие с собаками. Однако они стараются не отходить далеко от дома.

"Меня оштрафовали в четверг на 4 тыс. рублей, когда мы утром по привычке отправились гулять в парк буквально через дорогу от дома. У входа (в парк - ИФ) нас встретил наряд полиции, сказали, что парк закрыт, а мы нарушили допустимую дистанцию в 100 метров и сразу выписали штраф. Гулять советовали во дворе, но что делать, если весь двор - одна сплошная парковка? Приходится нарушать, но боязно, конечно", - рассказала "Интерфаксу" москвичка Анна, выгуливающая собаку породы Бернский зенненхунд вдоль Севастопольского проспекта.

Курьеров стало меньше, патрулей ДПС - больше

На московских улицах заметно убавилось курьеров. Они теперь основные пассажиры автобусов и пользователи недавно вернувшегося на улицы проката самокатов.

"Сейчас нехватка курьеров. Работы хватает, а развозить некому. Многие (курьеры из числа мигрантов - ИФ) уехали домой. Кто-то просто уволился, боятся работать. На стройке сейчас и то безопаснее и платят больше", - заявил "Интерфаксу" курьер одного из сетевых операторов доставки Бактыбек, сообщив, что работает последний день и собирается при первой же возможности вернуться в Бишкек.

Между тем, столичная полиция в воскресенье усилила меры безопасности в Москве. На пересечении вылетных магистралей с МКАД по направлению в центр посты ДПС усилены дополнительными экипажами. Полицейские стали чаще останавливать въезжающие в Москву машины. Чаще всего контролю подвергаются автомобили с иногородними номерами и такси. При этом проверяется наличие пропуска не только у водителя, но и у пассажиров. На глазах корреспондента "Интерфакса" сотрудники правоохранительных органов на Калужском шоссе отказали во въезде таксисту, который не имел при себе необходимых документов. Пассажир также не смог предъявить пропуск.

Как заявил "Интерфаксу" информированный источник, с начала введения пропускного режима в Москву не пустили порядка 6,5 тыс. автомобилей.

"Среди них в основном водители с иногородними номерами, не сумевшие объяснить внятно цели поездки в Москву и не имевшие при себе пропусков", - сказал источник.

Усиленные наряды полиции дежурят и на съездах с третьего транспортного кольца. А также на основных магистралях в центре столицы. В окрестностях Пушкинской площади встречаются пешие полицейские патрули. Однако прохожих там нет вовсе, и патрульные наряду с курьерами выстраиваются в очередь к окнам выдачи Макдоналдса и KFC.

В храмах пусто, в магазинах тоже

Больше всего полицейских сосредоточено возле Храма Христа Спасителя и на прилегающих к нему улицах.

Со звонницы храма раздается звон колоколов. Однако сам храм в воскресенье несмотря на церковный праздник закрыт для прихожан. Территория вокруг него оцеплена металлическими ограждениями. На прилегающей к храму территории установлено профессиональное съемочное оборудование. Однако людей возле храма нет.

Закрыты в воскресенье оказались и другие храмы в центре Москвы. Так Церковь Рождества Богородицы в Путинках на Малой Дмитровке также проводит в воскресенье богослужения без прихожан. Храм украшен в традиционном пасхальном стиле. Однако и сама церковь, и церковная лавка закрыты. Прихожан вокруг также не наблюдается.

На Бульварном кольце на смену ставшему уже традиционным фестивалю "Московские сезоны" пришли сезонные работы по озеленению. Прогулочная зона оцеплена металлическими ограждениями. Вместо городских гуляний рабочие при помощи специальных подъемников занимаются кронированием деревьев.

Опустели в воскресенье и продуктовые рынки и магазины. "Мы закупили товар впрок рассчитывая на обычный праздничный спрос. А покупатель сегодня не пошел. Вчера еще брали, спрос в целом сильно выше, чем до изоляции. Люди покупать продуктов больше стали домой. Однако покупательница у нас так и вовсе на 30 тыс. овощей и фруктов стабильно берет раз в неделю. Мы и доставку сделали. Возим сами. Но сегодня, видите, никого. Все, наверное, по домам сидят, празднуют", - посетовала в беседе с "Интерфаксом" продавец "Экомаркета" в Коньково Ирма.