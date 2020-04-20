Глава Минздрава назвал "гладким" рост заболеваемости COVID-19 в Москве

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Глава Минздрава Михаил Мурашко назвал эффективными принимаемые меры по изоляции граждан, и отметил, что в Москве это привело к гладкому росту заболеваемости коронавирусом. Он сказал это в эфире телеканала "Россия 24".

"В Москве мы видим, что интенсивность распространения процесса (идет) очень гладко, и, что очень важно, поступления тяжелых больных приостановлен", - сказал министр.

По его словам, у тех, кто вовремя обращается к врачам и рано начинает лечиться от коронавирусной инфекции, "исход и прогноз значительно лучше, чем те, которые самостоятельно принимали лекарственные препараты и ждали, что завтра станет получше".

Особенностью заболевания он назвал внезапное ускорение процессов во времени.

На утро воскресенья в Москве сообщалось о 24 324 подтвержденных случаях заражения коронвирусом. За сутки их количество выросло на 3 570. На тот момент всего по России было зафиксировано 42 853 случая заражения.



Вечером в воскресенье штаб сообщил, что за сутки в столице умерли 28 пациентов с коронавирусной инфекцией и пневмонией, общее число жертв эпидемии выросло с 176 до 204.